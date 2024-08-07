Главы Госдепа и Пентагона предостерегли от эскалации на Ближнем Востоке

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили во вторник, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

"Крайне важно, чтобы все в регионе оценили ситуацию, поняли риск просчета и приняли решения, которые успокоят напряженность, а не обострят ее", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по завершении встречи с австралийским руководством.

В то же время министр обороны Ллойд Остин отметил нападение в понедельник на американские силы в Ираке со стороны поддерживаемой Ираном группировки боевиков, в результате которого были ранены семь военнослужащих, и дал понять, что США не будут колебаться с ответом.

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"Не делайте ошибки, Соединенные Штаты не потерпят нападений на наш персонал в регионе", – заявил Остин.

"И мы остаемся готовыми к развертыванию в кратчайшие сроки, чтобы ответить на новые угрозы нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам", – добавил он.

По его словам, нападение совершила "поддерживаемая Ираном шиитская группа ополченцев", но официальные лица все еще пытаются определить, какая именно.

Блинкен и Остин встретились с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром обороны Ричардом Марлзом в Военно-морской академии США в Аннаполисе, чтобы обсудить усилия по расширению военного сотрудничества и активизации дипломатических усилий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Их комментарии появились в то время, когда ХАМАС назвал Яхью Синвара – организатора терактов в Израиле 7 октября, приведших к войне – своим новым лидером, что вызвало опасения, что это заявление спровоцирует Израиль и что напряженность перерастет в более масштабную войну.

Тегеран также пообещал отомстить Израилю за убийство на прошлой неделе высшего политического лидера ХАМАС в Иране, а ливанская Хезболла угрожает возмездием за израильский удар, в результате которого погиб один из высших командиров группировки в Бейруте.

Все это осложнило усилия американских, египетских и катарских посредников, которые пытаются спасти переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

Блинкен заявил, что дальнейшие атаки лишь увековечат конфликт, добавив, что "мы ведем интенсивную дипломатию с союзниками и партнерами, донося это послание непосредственно до Ирана. Мы донесли это послание непосредственно до Израиля".

Тем не менее, Остин объявил о передислокации американских войск в последние дни, чтобы помочь защитить Израиль от возможных нападений со стороны Ирана и его марионеток и защитить американские войска, в том числе развертывание дополнительных истребителей. Он также сказал, что авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" заменит авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" в регионе "позже в этом месяце".

Также около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий Пентагона, направленных на защиту Израиля от возможных нападений со стороны Ирана и его марионеток, а также на защиту американских войск.