Правозащитную премию ПАСЕ получил турецкий диссидент Осман Кавала

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник присудила 11-ю премию имени Вацлава Гавела по правам человека заключенному турецкому правозащитнику, филантропу и активисту Осману Кавале.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы, которое цитирует "Европейская правда".

Премию имени Вацлава Гавела в размере 60 тысяч евро вручили на специальной церемонии в день открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Поскольку Кавала не смог присутствовать лично, награду приняла его жена Айше Бугра, которая также зачитала письмо от имени заключенного бизнесмена.

По словам Кавалы, награда напомнила ему слова самого Вацлава Гавела, которые он написал жене Ольге из тюрьмы в 1980 году: "Самое важное – не терять надежду. Это не означает закрыть глаза на ужасы мира. На самом деле только тот, кто не потерял веры и надежды, может видеть ужасы мира с настоящей ясностью".

Осман Кавала в течение многих лет поддерживал общественные организации в Турции, а с 2017 года находится в тюрьме по подозрению в причастности к протестам в парке Гези в 2013-м.

В 2019 году Европейский суд по правам человека обязал Турцию немедленно освободить Кавалу, поскольку заключение нарушает его права и преследует цель "заставить его замолчать как правозащитника", а также может навредить другим правозащитникам.

Из-за отказа Анкары выполнить решение ЕСПЧ Совет Европы инициировал редкую процедуру привлечения к ответственности против Турции.

Напомним, что среди номинантов на нынешнюю премию имени Вацлава Гавела за роль в защите прав человека был также украинский правозащитник Евгений Захаров.