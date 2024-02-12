Гибель украинского баскетболиста в Германии: правоохранители сообщили детали нападения

Немецкие правоохранители сообщили подробности спора, который привел к гибели украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание Focus со ссылкой на данные прокуратуры и полиции города Эссен.

По данным правоохранителей, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли Брандта в городе Оберхаузен между двумя группами молодых людей вспыхнула жестокая ссора.

Сначала они спорили в автобусе, однако перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади.

В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ранения, предположительно, ножевые. Нападавшие с места преступления скрылись.

Вскоре 17-летний украинец от полученных травм скончался в больнице, несмотря на проведенную операцию.

На следующий день правоохранители задержали двух подозреваемых – 15-летнего парня из Гельзенкирхена и 14-летнего из Герне. Оба были известны полиции.

На 15-летнего подростка был выдан ордер на арест из-за серьезности обвинений, тогда как 14-летнего передали законным опекунам из-за отсутствия достаточных доказательств.

Расследование обстоятельств и мотивов преступления продолжается.

По данным Bild, один из нападавших был немцем турецкого происхождения. Он уже известен полиции за несколько преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений и ограблением.

Второй подозреваемый – немец греческого происхождения, он также известен полиции.

Ранее Федерация баскетбола Украины сообщила о гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии, Федерация баскетбола города Киева добавляет, что он погиб в результате нападения.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины сообщило, что немецкая полиция задержала убийцу украинского баскетболиста Владимира Ермакова.