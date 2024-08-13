Суд Канады отклонил просьбу российского олигарха о снятии санкций

В Канаде Федеральный суд отклонил апелляцию российского миллиардера Игоря Макарова, который оспаривал санкции, введенные против него в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Global News, пишет "Европейская правда".

В решении по Макарову суд поддержал позицию Канады против него.

Суд отмечает, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли имеет полное право когда определять, кого включить в канадский санкционный список.

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Ее решение о включении в список Макарова было "обоснованным, прозрачным и понятным", добавил суд.

Вердикт на 55 страницах подтверждает оценку правительства, что Макаров был связан с российскими чиновниками и бизнес-интересами, а также с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Сам Макаров отрицал свою близость к российскому режиму.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Канады объявило оновых санкциях против режима Лукашенко в связи с четвертой годовщиной сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Также недавно Латвия подала апелляцию на решение Суда Европейского Союза, который отменил "старые" санкции против Авена и Михаила Фридмана.