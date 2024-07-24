Латвия обжаловала снятие санкций ЕС с росолигархов Авена и Фридмана

Латвия подала апелляцию на решение Суда Европейского Союза, который отменил санкции против российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Сейчас Суд ЕС "оценивает, является ли эта апелляция приемлемой". Решение Суда Евросоюза может обжаловать как Совет ЕС, так и государство Евросоюза.

Латвия призвала Совет ЕС подать апелляцию, но ее юридическая служба и большинство государств-членов рекомендовали этого не делать.

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Ранее сообщалось, что в апелляции Латвия намеревалась просить Суд ЕС не отменять санкции, введенные против Авена и Фридмана, подчеркивая, что на момент принятия санкций существовали доказательства причастности обоих к поддержке российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Напомним, Суд Евросоюза в апреле аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана. Суд указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Решение суда не касалось более поздних решений Совета ЕС, поэтому санкции против этих двух россиян до сих пор действуют. Они также находятся под санкциями США, Великобритании, Украины и других государств из-за близости к российскому диктатору Путину.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен также имеет латвийское гражданство и проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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