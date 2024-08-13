Суд Канади відхилив прохання російського олігарха про зняття санкцій

У Канаді Федеральний суд відхилив апеляцію російського мільярдера Ігоря Макарова, який оскаржував санкції, запроваджені проти нього у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Global News, пише "Європейська правда".

У рішенні щодо Макарова суд підтримав позицію Канади проти нього.

Суд зазначає, що міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі має повне право коли визначати, кого включити до канадського санкційного списку.

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Її рішення щодо включення до списку Макарова було "обґрунтованим, прозорим і зрозумілим", додав суд.

Вердикт на 55 сторінках підтверджує оцінку уряду, що Макаров був пов'язаний з російськими посадовцями і бізнес-інтересами, а також з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Сам Макаров заперечував свою близькість до російського режиму.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Канади оголосило про нові санкції проти режиму Лукашенка у зв’язку з четвертою річницею сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

Також нещодавно Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував "старі" санкції проти Авена та Михаїла Фрідмана.