В Берлине прошли обыски в двух компаниях по подозрению в нарушении санкций против РФ

Во вторник немецкие таможенники провели обыск в офисных помещениях двух российских логистических компаний в берлинском районе Темпельхоф-Шенеберг по подозрению в нарушении санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Таможенники обыскивали офисные помещения двух компаний с утра вторника. По данным Главного таможенного управления, есть подозрение, что компании нарушили экономические санкции против России.

Ответственное Центральное ведомство по выполнению санкций (ZfS) выполняло решение районного суда.

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"Есть подозрение, что имели место нарушения закона о применении экономических санкций", – пояснили в таможенном ведомстве. Обыск проводился с целью "опечатывания комплекса зданий в районе Темпельхоф-Шенеберг и поиска активов". Кроме того, были проведены допросы и изъяты доказательства, говорится в сообщении.

На месте работали около ста офицеров.

По данным СМИ, речь идет о двух логистических компаниях из России. К обеим применяется санкционный регламент ЕС, предусматривающий замораживание средств и активов физических или юридических лиц.

Напомним, литовская прокуратура начала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций против России и Беларуси.

А агентству Reuters стало известно, что в РФ несмотря на санкции продолжают поступать миллиарды наличных евро и долларов.