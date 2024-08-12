Reuters: несмотря на санкции, в РФ продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро

2,3 миллиарда долларов и евро было отправлено в Россию с тех пор, как США и ЕС запретили экспорт своих банкнот туда в марте 2022 года после вторжения РФ в Украину.

Как пишет "Европейская правда", это следует из таможенных данных, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Данные, о которых ранее не сообщалось, свидетельствуют о том, что России удалось обойти санкции, которые блокируют импорт наличных, и позволяют предположить, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится уменьшить свою зависимость от твердой валюты.

Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, который регистрирует и обобщает информацию, показывают, что наличные ввозилась в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией. Страна происхождения более чем половины общей суммы не была указана в документах.

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В декабре правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.

Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, говорит, что многие россияне все еще хотят иметь наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также для небольшого импорта и внутренних сбережений.

"Для частных лиц доллар все еще остается надежной валютой", – сказал он в интервью Reuters.

Таможенные документы охватывают период с марта 2022 года по декабрь 2023 года, Reuters не смогло получить доступ к более свежим данным.

Документы свидетельствуют о всплеске импорта наличных непосредственно перед вторжением. В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию было ввезено банкнот долларов и евро на сумму 18,9 млрд долларов, тогда как за предыдущие четыре месяца – лишь 17 млн долларов.

Дэниел Пикард, руководитель практики международной торговли и национальной безопасности американской юридической фирмы Buchanan Ingersoll & Rooney, считает, что всплеск прихода валюты перед вторжением свидетельствует о том, что некоторые россияне хотели обезопасить себя от возможных санкций.

Российский центральный банк быстро ограничил снятие наличной иностранной валюты физическими лицами после вторжения в Украину, пытаясь поддержать рубль.

Согласно данным, с февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено только 98 млн долларов в долларовых и евро банкнотах.

Приток иностранной валюты, наоборот, был гораздо выше.

Ранее журналистское расследование выявило, что дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти и другие товары двойного назначения продолжают поставляться в Россию через Грузию, хотя грузинские власти утверждают, что закрыли лазейки для обхода западных санкций.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, позволяющих России и уклоняться от санкций.