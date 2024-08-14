У Берліні пройшли обшуки в двох компаніях за підозрою в порушенні санкцій проти РФ
У вівторок німецькі митники провели обшук в офісних приміщеннях двох російських логістичних компаній в берлінському районі Темпельхоф-Шенеберг через підозру у порушенні санкцій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Митники обшукували офісні приміщення двох компаній з ранку вівторка. За даними Головного митного управління, є підозра, що компанії порушили економічні санкції проти Росії.
Відповідальне Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS) виконувало рішення районного суду.
"Є підозра, що мали місце порушення закону про застосування економічних санкцій", – пояснили в митному відомстві. Обшук проводився з метою "опечатування комплексу будівель в районі Темпельхоф-Шенеберг і пошуку активів". Крім того, були проведені допити і вилучені докази, йдеться в повідомленні.
На місці працювали близько ста офіцерів.
За даними ЗМІ, йдеться про дві логістичні компанії з Росії. До обох застосовується санкційний регламент ЄС, що передбачає заморожування коштів та активів фізичних або юридичних осіб.
Нагадаємо, литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.
А агенції Reuters стало відомо, що до РФ попри санкції продовжують надходити мільярди готівкових євро і доларів.