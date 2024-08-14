В Литве фиксируют усиление пропаганды со стороны России и Беларуси

Аналитики Вооруженных сил Литвы зафиксировали в июле рост информационного давления со стороны России и Беларуси, направленного против страны, особенно в сфере обороны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По данным литовских военных, в прошлом месяце было выявлено 312 информационных случаев, более 200 из них касались оборонного сектора.

Целью таких действий России и Беларуси, по мнению экспертов, является дезинформация и манипуляция собственной аудиторией, однако иногда такая информация проникает в информационное пространство Литвы и других стран.

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Аналитики ВС Литвы считают, что агрессивная риторика российских и белорусских чиновников и пропагандистов была направлена на дискредитацию НАТО, подрыв доверия к Альянсу и его саммиту в Вашингтоне, а также на ослабление доверия Литвы к НАТО.

НАТО продолжают изображать как агрессивный военный блок, враждебный России, и интенсивность информационной деятельности во время вашингтонского саммита была сравнима с прошлогодним саммитом НАТО в Вильнюсе.

В частности, учения Baltic Connection 24 (BALTCON24) с развертыванием систем ЗРК Patriot подавались как подготовка к агрессии.

Пропагандисты также акцентировали внимание на усилении военного потенциала Литвы, в частности на финансировании обороны и создании парков контрмобильности.

Особое информационное давление было зафиксировано со стороны белорусских пропагандистов, которые пытались представить Литву как недемократическое и агрессивное государство. Они использовали тему нелегальных мигрантов, ссылаясь на фильм о якобы жестоком обращении с мигрантами со стороны Литвы, Польши и Латвии.

Недавно Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

А европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.