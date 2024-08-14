У Литві фіксують посилення пропаганди з боку Росії та Білорусі

Аналітики Збройних сил Литви зафіксували в липні зростання інформаційного тиску з боку Росії та Білорусі, спрямованого проти країни, особливо у сфері оборони.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За даними литовський військових, минулого місяця було виявлено 312 інформаційних випадків, більш ніж 200 із них стосувалися оборонного сектору.

Метою таких дій Росії та Білорусі, на думку експертів, є дезінформація та маніпуляція власною аудиторією, проте іноді така інформація проникає в інформаційний простір Литви та інших країн.

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Аналітики ЗС Литви вважають, що агресивна риторика російських і білоруських високопосадовців та пропагандистів була спрямована на дискредитацію НАТО, підрив довіри до Альянсу та його саміту у Вашингтоні, а також на послаблення довіри Литви до НАТО.

НАТО продовжують зображати як агресивний військовий блок, ворожий Росії, і інтенсивність інформаційної діяльності під час вашингтонського саміту була порівнянна з торішнім самітом НАТО у Вільнюсі.

Зокрема, навчання Baltic Connection 24 (BALTCON24) з розгортанням систем ЗРК Patriot подавалися як підготовка до агресії.

Пропагандисти також акцентували на посиленні військового потенціалу Литви, зокрема на фінансуванні оборони та створенні парків контрмобільності.

Особливий інформаційний тиск було зафіксовано з боку білоруських пропагандистів, які намагалися представити Литву як недемократичну та агресивну державу. Вони використовували тему нелегальних мігрантів, посилаючись на фільм про нібито жорстоке поводження з мігрантами з боку Литви, Польщі та Латвії.

У липні повідомляли, що США спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

А європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.