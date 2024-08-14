Остин поговорил с Умеровым о текущих операциях ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, одной из тем которого стала ситуация на поле боя.

Об этом Остин написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава Пентагона отметил, что в ходе разговора с Умеровым речь шла о приоритетной помощи в сфере безопасности и о текущих военных операциях Украины.

"Соединенные Штаты остаются преданными делу помощи Украине в защите от российской агрессии", – написал Остин.

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Согласно сообщению Пентагона, Остин и Умеров также обсудили поддержку со стороны членов и партнеров Альянса в удовлетворении насущных военных потребностей Украины.

В свою очередь украинский министр предоставил обновленную информацию о динамике развития событий на поле боя, а также о влиянии российских атак на Украину.

Как известно, сейчас ВСУ проводят операцию в Курской области.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях наступления Украины в российском регионе назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.