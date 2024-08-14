Байден впервые прокомментировал наступление Украины на Курщине
Президент США Джо Байден назвал наступление Украины на Курщине "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.
Об этом Байден сказал, отвечая на вопросы журналистов в Новом Орлеане, сообщает "Европейская правда".
Байден в своих первых комментариях по существу событий на Курщине сказал, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом по операции.
Он отметил, что его персонал информировал его в этом контексте каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней.
"Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать о ней (операции), пока она активна", – отметил президент США.
По данным СМИ, Украина до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.
В Госдепе США накануне заверили, что Соединенные Штаты не вовлечены в планирование операции украинских Вооруженных Сил в Курской области России.
В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.