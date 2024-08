Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В разговоре Дмитрий Кулеба проинформировал Борреля о последних событиях на фронте и детали операции Украины в Курской области.

"Я подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа. Путину не удалось сломить сопротивление Украины его неоправданному вторжению, и теперь он вынужден отступить вглубь территории России", – отметил Жозеп Боррель.

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory