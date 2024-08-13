Telegraph: Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow во время наступления на Курщине

Президент Владимир Зеленский оказывает давление на Великобританию, чтобы она позволила наносить удары вглубь России на фоне наступления в Курской области, однако позиция британского правительства пока не изменилась.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно The Telegraph.

Зеленский заявил, что в очередной раз просит западных союзников позволить ВСУ использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России.

Он сказал, что поручил представителям оборонного ведомства и дипломатам "представить перечень необходимых действий с нашей стороны для получения разрешения от наших партнеров на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории".

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Насколько известно The Telegraph, правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках Курской наступательной операции.

"Никаких изменений не произошло", – заявил источник в правительстве.

"Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко осознаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины", – добавил представитель британского правительства.

Во время визита в Великобританию в прошлом месяце Зеленский лоббировал перед премьером Киром Стармером снятие ограничений на использование боеприпасов, дальность действия которых составляет около 250 километров.

Украина хочет наносить удары по аэродромам и логистическим центрам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курской области.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший британский танковый командир, заявил, что ракеты Storm Shadow смогут поражать "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие к Курску, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".

"Путин напуган, и это покажет, что Запад полностью предан Украине, чего до сих пор не было видно", – добавил он.

Позиция по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании, поскольку ракеты производятся совместно с Францией, а это значит, что Париж также имеет право голоса по поводу условий.

Киев также обратился к Вашингтону за разрешением на использование своих ракет дальнего радиуса действия ATACMS во время Курской наступательной операции, но пока также получил отказ.

Напомним, двухпартийная делегация из США во время официального визита в Киев прокомментировала события в Курской области, поддержав действия Сил обороны Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.

На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что они не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.