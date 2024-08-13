Telegraph: Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow во время наступления на Курщине
Президент Владимир Зеленский оказывает давление на Великобританию, чтобы она позволила наносить удары вглубь России на фоне наступления в Курской области, однако позиция британского правительства пока не изменилась.
Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно The Telegraph.
Зеленский заявил, что в очередной раз просит западных союзников позволить ВСУ использовать ракеты дальнего радиуса действия в глубине России.
Он сказал, что поручил представителям оборонного ведомства и дипломатам "представить перечень необходимых действий с нашей стороны для получения разрешения от наших партнеров на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории".
Насколько известно The Telegraph, правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках Курской наступательной операции.
"Никаких изменений не произошло", – заявил источник в правительстве.
"Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко осознаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины", – добавил представитель британского правительства.
Во время визита в Великобританию в прошлом месяце Зеленский лоббировал перед премьером Киром Стармером снятие ограничений на использование боеприпасов, дальность действия которых составляет около 250 километров.
Украина хочет наносить удары по аэродромам и логистическим центрам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курской области.
Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший британский танковый командир, заявил, что ракеты Storm Shadow смогут поражать "железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие к Курску, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль".
"Путин напуган, и это покажет, что Запад полностью предан Украине, чего до сих пор не было видно", – добавил он.
Позиция по использованию ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании, поскольку ракеты производятся совместно с Францией, а это значит, что Париж также имеет право голоса по поводу условий.
Киев также обратился к Вашингтону за разрешением на использование своих ракет дальнего радиуса действия ATACMS во время Курской наступательной операции, но пока также получил отказ.
Напомним, двухпартийная делегация из США во время официального визита в Киев прокомментировала события в Курской области, поддержав действия Сил обороны Украины.
Накануне президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердили проведение ВСУ наступательной операции в Курской области России.
На заседании Ставки Сырский сообщил, что под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров территории РФ.
В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что они не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.