В Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей

Дроны от пяти литовских компаний прошли успешные испытания в Украине, с изготовителями могут заключить контракты.

Об этом объявило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Литвы сообщили, что в Украине прошли повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению. Перед тем аппараты совершенствовали согласно комментариям украинской стороны после первых испытаний.

На этом этапе хорошие результаты показали дроны 5 литовских компаний.

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В ближайшем будущем литовские производители, которые участвовали в испытаниях, получат приглашение подать финальные предложения и могут получить контракты.

"Украинцы делятся своим опытом применения беспилотников на поле боя, испытывают дроны наших производителей и затем, выбрав наиболее соответствующие потребностям варианты, будут заключать контракты с компаниями-производителями. Это отличный стимул и большой шаг вперед для наших производителей беспилотников", – отметил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В коммюнике отмечают, что в поддержку Украины планируют передать дроны литовских производителей общей стоимостью 5 млн евро, и такие же беспилотники закупят для литовской армии на 3 млн евро.

С недавних пор в Литве начали активно работать над полноценной интеграцией современных беспилотных систем в армию, учитывая опыт российско-украинской войны. Летом 2024 года были подписаны контракты на закупку различных типов беспилотников, в частности с латвийским производителем Edge Autonomy и эстонским Threod Systems. Закупки осуществляют по срочной процедуре.

Также в Литве сообщают об ажиотаже на курсах операторов дронов: через неделю после открытия регистрации все места на обучение уже заполнены до Нового года.

На осень в правительстве готовят запуск платформы, через которую литовцы смогут донатить на оборонные нужды страны.