Литва анонсировала новый пакет военной помощи для Украины по ПВО и БТР

Литва в августе передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что готовят еще один "солидный" пакет военной помощи для Украины и он поступит в августе.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues to provide essential military aid to Ukraine: @Lithuanian_MoD is preparing another significant support package. In August, we will deliver combat equipment, anti-drone systems, transportation & logistical resources, also, some really necessary weaponry. pic.twitter.com/CkeDVDeYXs Реклама: August 9, 2024

"Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы ПВО малой дальности, таким образом делая свой вклад в рамках "коалиции ПВО", которую возглавляют Германия, США и Франция... Мы также передадим другое военное снаряжение, оружие и системы, которые ежедневно нужны на поле боя. Это инвестиция в нашу собственную безопасность", – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Всего в пакет войдут 14 БТР M113, системы ПВО малой дальности и ракеты к ним, средства РЭБ, внедорожники с запчастями, грузовики-тягачи, системы-погрузчики, стрелковое оружие и боеприпасы, запчасти.

Ранее в течение 2024 года Литва по запросу Украины передавала, среди прочего, артиллерийские боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы для борьбы с дронами, шведские противотанковые гранатометы "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, разобранный учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет L-39ZA Albatros, генераторы.

За все время полномасштабной войны Литва передала Украине военную помощь на 641 млн долларов.

Также на этой неделе сообщалось, что в Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей, в ближайшем будущем они могут получить контракты.

Кроме того, на этой неделе Литва решила установить постоянные укрепления в двух местах вблизи границы с Калининградской областью России.