США заявили об атаке хуситов на греческое судно: пострадали члены экипажа

Военные Соединенных Штатов заявили, что боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, вероятно, с помощью беспилотника атаковали в Красном море в воскресенье сухогруз Transworld Navigator, принадлежащий Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сводке Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Экипаж сообщил о незначительных ранениях своих членов и умеренных повреждениях судна, но корабль продолжил движение, говорится в сообщении.

"Это уже четвертое нападение поддерживаемых Ираном хуситов на судно Transworld Navigator. Никто из американских или коалиционных кораблей не пострадал", – отмечает CENTCOM.

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Военные США отметили, что это "злонамеренное и безрассудное поведение" хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе.

"CENTCOM будет продолжать действовать вместе с партнерами для привлечения хуситов к ответственности и ослабления их военного потенциала", – заявили силы США.

Накануне военные Соединенных Штатов отвергли заявления боевиков-хуситов о том, что они якобы успешно атаковали американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр".

Ранее силы США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена.

Министерство финансов США 17 июня объявило о санкциях против двух физических и пяти юридических лиц, которые способствовали закупке оружия для повстанцев-хуситов в Йемене, которые с прошлого года атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

В феврале США объявили йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, террористической группой.

Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов к концу 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.