Россия угрожает итальянским журналистам, снявшим репортаж на Курщине

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 августа, вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ведомство Марии Захаровой сетует, что команда Rai, которая работала в Курской области, "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления".

Реклама:

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области – вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

После этого российские Telegram-каналы сообщили, будто российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".

Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".

Напомним, что Россия уже давно произвольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет их, когда за рубежом разоблачают ее агентов.