Россия угрожает итальянским журналистам, снявшим репортаж на Курщине
Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 августа, вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ведомство Марии Захаровой сетует, что команда Rai, которая работала в Курской области, "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".
Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершенного сотрудниками Rai преступления".
Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области – вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.
После этого российские Telegram-каналы сообщили, будто российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".
Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".
Напомним, что Россия уже давно произвольно задерживает иностранных журналистов и выдворяет их, когда за рубежом разоблачают ее агентов.