Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией

С 19 по 23 августа в рамках учений "Лютый волк 24-2" авианаводчики стран НАТО будут упражняться в Эстонии в поддержании связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на эстонский Генеральный штаб, пишет "Европейская правда".

В рамках учений истребители проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Тренировочные полеты будут проходить над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны.

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Учения "Лютый волк" проводятся в странах Балтии дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных военных элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

В минувшие выходные в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.

Также сообщалось, что с 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024.