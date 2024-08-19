Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией
С 19 по 23 августа в рамках учений "Лютый волк 24-2" авианаводчики стран НАТО будут упражняться в Эстонии в поддержании связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.
Об этом сообщает ERR со ссылкой на эстонский Генеральный штаб, пишет "Европейская правда".
В рамках учений истребители проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Тренировочные полеты будут проходить над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны.
Учения "Лютый волк" проводятся в странах Балтии дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных военных элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.
В минувшие выходные в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.
Также сообщалось, что с 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024.