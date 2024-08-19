Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти в небі над Естонією

З 19 до 23 серпня в рамках навчань "Лютий вовк 24-2" авіанавідники країн НАТО вправлятимуться в Естонії в підтримці зв'язку з пілотами винищувачів Eurofighter Typhoon ВПС Італії.

Про це повідомляє ERR з посиланням на естонський Генеральний штаб, пише "Європейська правда".

У рамках навчань винищувачі проведуть серію тренувальних польотів, частина з яких пройде на малих висотах, але не нижче 152 метрів.

Тренувальні польоти відбуватимуться над Тапа, Раквере і центральним полігоном Сил оборони.

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Навчання "Лютий вовк" проводяться в країнах Балтії двічі на рік. Вони спрямовані на поглиблення співпраці та взаємної інтеграції різних військових елементів сил НАТО в Естонії, Латвії та Литві.

Минулими вихідними у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.

Також повідомляли, що з 5 по 23 серпня армія Молдови проводить на військових полігонах багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2024.