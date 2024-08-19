Во Франции из-за лесного пожара эвакуировали 3000 человек, около десятка пострадали

Из-за крупного лесного пожара на юге Франции в ночь на понедельник эвакуировали около 3000 туристов, 11 человек пострадали.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в южном департаменте Восточные Пиренеи в ночь на 19 августа, в районе приморского городка Кане-ан-Русийон. Возгорание произошло в лесистой местности, огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра.

🔥 Cette nuit, un gros incendie s'est déclenché à Canet-en-Roussillon (66) ! Un camping et ses 3000 occupants ont été évacués. (© Frédérique Hauchard) pic.twitter.com/HJGvW572D3 Реклама: August 19, 2024

Из-за пожара пришлось экстренно эвакуировать более 3000 человек из кемпинга, расположенного совсем рядом с местом пожара, их разместили в заведениях и общественных зданиях города.

Для ликвидации пожара задействовали около сотни пожарных и 27 единиц техники, к утру огонь взяли под контроль и туристам разрешили возвращаться обратно.

Пожар все же зашел на территорию кемпинга, сгорели несколько автомобилей и прицепов-домиков.

Фото: Пожарно-спасательная служба департамента SDIS 66

Пострадали 11 человек, в том числе двое пожарных, угрозы для их жизни нет.

Причину пожара будет устанавливать следствие.

19 августа префектура департамента предупредила об очень высоком уровне пожарной опасности.

На португальской Мадейре по состоянию на понедельник частично укротили пожар, который горит шестой день.

На выходных из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти 4000 жителей на западе Турции.