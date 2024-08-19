На португальській Мадейрі частково приборкали пожежу, що горить шостий день
Масштабну лісову пожежу, яка вирує на португальському острові Мадейра протягом більш як п'яти днів, станом на понеділок, 19 серпня, частково вдалося взяти під контроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Пожежа почалася минулої середи в районі муніципалітету Рібейра-Брава на заході Мадейри, а потім під впливом вітру і високої температури поширилася на сусідні муніципалітети Камара-де-Лобос і Понта-ду-Соль.
За даними влади острова, вогонь знищив щонайменше 5000 гектарів дерев і рослинності.
На гасіння пожежі відправили 200 пожежників, включно з майже 80 вогнеборцями з материкової Португалії, але справа ускладнена тим, що полум’я поширюється у важкодоступній горбистій місцевості.
Станом на понеділок, за словами голови уряду Мадейри Мігеля Альбукерке, вдалось взяти під контроль два з трьох фронтів пожежі. Він підкреслив, що загиблих і руйнувань житла та інфраструктури не відбулось.
За словами мера Понта-ду-Соль Селії Пессегейро, третій фронт пожежі все ще горить, але жодному будинку не загрожує небезпека.
Напередодні майже 4000 жителів на заході Туреччини евакуювали через масштабні лісові пожежі, які охопили регіон.