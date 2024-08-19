У Франції через лісову пожежу евакуювали 3000 осіб, близько десятка постраждали

Через велику лісову пожежу на півдні Франції у ніч на понеділок евакуювали близько 3000 туристів, 11 людей постраждали.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула у південному департаменті Східні Піренеї в ніч на 19 серпня, в районі приморського містечка Кане-ан-Русійон. Займання сталося у лісистій місцевості, вогонь почав швидко поширюватися через сильний вітер.

🔥 Cette nuit, un gros incendie s'est déclenché à Canet-en-Roussillon (66) ! Un camping et ses 3000 occupants ont été évacués. (© Frédérique Hauchard) pic.twitter.com/HJGvW572D3 Реклама: August 19, 2024

Через пожежу довелося екстрено евакуювати понад 3000 осіб з кемпінгу, розташованого зовсім поруч від місця пожежі, їх розмістили у закладах і громадських приміщеннях міста.

Для ліквідації пожежі задіяли близько сотні вогнеборців і 27 одиниць техніки, до ранку вогонь взяли під контроль і туристам дозволили повертатися назад.

Пожежа все ж зайшла на територію кемпінгу, згоріли кілька автомобілів та причепів-будиночків.

Фото: Пожежно-рятувальна служба департаменту SDIS 66

Постраждали 11 осіб, у тому числі двоє пожежників, загрози для їхнього життя немає.

Причину пожежі буде встановлювати слідство.

19 серпня префектура департаменту попередила про дуже високий рівень пожежної небезпеки.

На португальській Мадейрі станом на понеділок частково приборкали пожежу, що горить шостий день.

Вихідними через масштабні лісові пожежі евакуювали майже 4000 жителів на заході Туреччини.