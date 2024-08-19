В столице Боснии и Герцеговины, городе Подгорица, обвиняемый в терроризме мужчина не смог признать себя виновным, потому что предоставленный государством адвокат участвовал в забастовке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

51-летнему Эдину Подгори из города Зеница, что в центральной части БиГ, инкриминируют терроризм из-за видео в соцсетях, где он, держа в руках оружие, угрожал "напасть на иноверцев и транслировать нападение в прямом эфире".

Суд Боснии и Герцеговины в июле подтвердил обвинительное заключение прокуратуры, заявив, что Подгора "совершил террористический акт, угрожая совершить нападение на жизнь людей, что может повлечь их смерть".

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Подгоре разрешили выбрать адвоката ex officio – то есть защитника, гонорар которого оплачивает суд. Такая практика предусмотрена для обвиняемых в трудном финансовом положении, чтобы они могли иметь законного представителя в суде.

Но адвокат Русмир Каркин не явился на слушание в понедельник и письменно объяснил суду, что не может присутствовать, поскольку участвует в забастовке адвокатов ex officio, которая длится с 1 августа.

Государственные адвокаты в БиГ утверждают, что суды годами не выплачивали им гонорары, и требуют повышения оплаты своей работы.

Судья по делу Подгоры констатировала, что заседание, на котором мужчина хотел признать свою вину, не может состояться, и назначила новое заседание на 27 августа.

В начале года судьи в Словении провели двухнедельную акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с уровнем зарплат, который, по их мнению, не соответствует зарплатам высокопоставленных чиновников в других двух ветвях власти.