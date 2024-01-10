В Словении судьи начали двухнедельную забастовку из-за низкой зарплаты

В Словении судьи в среду, 10 января, начали двухнедельную акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с уровнем зарплат, который, по их мнению, не соответствует зарплатам чиновников в других двух ветвях власти.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В июне прошлого года Конституционный суд Словении постановил, что заработная плата судей является слишком низкой, что нарушает принцип независимости судей и разделения властей.

Тем же решением парламенту предоставили шесть месяцев – до 3 января 2024 года – для обеспечения соответствия Конституции.

В то же время правительство настаивает на том, что вопрос заработной платы судей будет решаться в рамках более широкой реформы оплаты труда в государственном секторе, которая была сорвана из-за огромных расходов на восстановление после летних наводнений.

Это первая такого рода забастовка в словенской судебной системе. Решение о ее проведении приняла Ассоциация судей на прошлой неделе после того, как судьи и прокуроры приостановили свою работу на час, чтобы выразить свою позицию.

Причиной полной двухнедельной забастовки назвали "игнорирование решения Конституционного суда, которое защищает независимость судебной власти от исполнительной и законодательной ветвей власти", заявили в Ассоциации.

В течение следующих двух недель суды будут заседать, рассматривая некоторые дела, но многие слушания уже отменены. Решение об отмене слушаний будут принимать сами судьи в каждом конкретном случае.

При этом, как отмечают, формально забастовкой это не является. Согласно закону, действия словенских судей являются формой протеста "go-slow" – когда протестующие намеренно задерживают или замедляют работу.

Напомним, немецкие железнодорожники через суд добились права на проведение новой забастовки.