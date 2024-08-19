У Боснії обвинувачений у тероризмі не зміг визнати вину – його адвокат страйкує

У столиці Боснії і Герцеговини, місті Подгориця, обвинувачений у тероризмі чоловік не зміг визнати себе винним, тому що наданий державою адвокат брав участь у страйку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

51-річному Едіну Подгорі з міста Зениця, що в центральній частині БіГ, інкримінують тероризм через відео в соцмережах, де він, тримаючи в руках зброю, погрожував "напасти на іновірців і транслювати напад у прямому етері".

Суд Боснії і Герцеговини в липні підтвердив обвинувальний висновок прокуратури, заявивши, що Подгора "вчинив терористичний акт, погрожуючи здійснити напад на життя людей, що може спричинити їхню смерть".

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Подгорі дозволили обрати адвоката ex officio – тобто захисника, гонорар якого оплачує суд. Така практика передбачена для обвинувачених у скрутному фінансовому становищі, аби вони могли мати законного представника в суді.

Але адвокат Русмір Каркін не з'явився на слухання в понеділок і письмово пояснив суду, що не може бути присутнім, оскільки бере участь у страйку адвокатів ex officio, який триває з 1 серпня.

Державні адвокати в БіГ стверджують, що суди роками не виплачували їм гонорари, і вимагають підвищення оплати своєї роботи.

Суддя у справі Подгори констатувала, що засідання, на якому чоловік хотів визнати свою провину, не може відбутись, і призначила нове засідання на 27 серпня.

На початку року судді у Словенії провели двотижневу акцію протесту, щоб висловити свою незгоду із рівнем зарплат, який, на їхню думку, не відповідає зарплатам високопосадовців в інших двох гілках влади.