КС Грузии признал, что президент Зурабишвили нарушила конституцию своим европейским турне

Конституционный суд Грузии установил, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила конституцию, когда отправилась в турне в поддержку кандидатского статуса своей страны без разрешения правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Решение поддержали шесть из девяти членов пленума.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа 2023 года во время своих рабочих визитов за границу 1 и 6 сентября осуществила свои представительские полномочия в сфере внешних отношений без согласия правительства Грузии, нарушив тем самым положения подпункта "а" 1-го пункта 52-й статьи конституции Грузии", – заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава.

Заключение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру. К заключению будет добавлено особое мнение еще трех судей.

Теперь правящая партия "Грузинская мечта" сможет инициировать голосование за импичмент Зурабишвили в парламенте. Впрочем, у политсилы не хватает необходимых для одобрения 100 голосов.

Объявить импичмент Зурабишвили получится только при условии, что большинству удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зурабишвили также заявила, что планирует продолжить зарубежные визиты.

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