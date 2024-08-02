NYT: США перебросят боевые самолеты на Ближний Восток из-за эскалации между Ираном и Израилем

Соединенные Штаты готовятся отправить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и поддерживаемых им сил в секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из собеседников NYT, американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боевой готовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном боевиков.

Количество самолетов, которые США отправят на Ближний Восток, еще не определено. Также нет окончательного одобрения со стороны высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Ллойда Остина.

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Источники NYT говорят, что США стремятся как можно быстрее отправить на Ближний Восток достаточное количество нужных типов самолетов, которые помогут защитить Израиль, не вызывая при этом эскалации конфликта.

На этой неделе стало известно об убийстве в Тегеране Исмаила Хании – политического лидера палестинского исламистского движения ХАМАС. Иран и его ливанский союзник "Хезболла" обвинили в убийстве Израиль.

Это, а также израильский удар в пригороде Бейрута, в результате которого был убит военный лидер "Хезболлы" Фуад Чукр, возродили опасения, что война может распространиться на весь Ближний Восток между Израилем, с одной стороны, и Ираном и поддерживаемым им группами.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Хании.