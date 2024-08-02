NYT: США перекинуть бойові літаки на Близький Схід через ескалацію між Іраном та Ізраїлем

Сполучені Штати готуються відправити додаткові бойові літаки на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану і підтримуваних ним сил у секторі Гази, Лівані та Ємені атакувати Ізраїль найближчими днями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців.

За словами одного зі співрозмовників NYT, американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення бойової готовності і захисту американських військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Іраном бойовиків.

Кількість літаків, які США відправлять на Близький Схід, ще не визначена. Також немає остаточного схвалення з боку високопосадовців, включно з міністром оборони Ллойдом Остіном.

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Джерела NYT кажуть, що США прагнуть якнайшвидше відправити на Близький Схід достатню кількість потрібних типів літаків, які допоможуть захистити Ізраїль, не викликаючи при цьому ескалації конфлікту.

Цього тижня стало відомо про вбивство в Тегерані Ісмаїла Ганії – політичного лідера палестинського ісламістського руху ХАМАС. Іран і його ліванський союзник "Хезболла" звинуватили в убивстві Ізраїль.

Це, а також ізраїльський удар у передмісті Бейрута, внаслідок якого був убитий військовий лідер "Хезболли" Фуад Чукр, відродили побоювання, що війна може поширитися на весь Близький Схід між Ізраїлем, з одного боку, та Іраном і підтримуваним ним групами.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.