Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке после обострения между Ираном и Израилем

Соединенные Штаты решили усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить американские войска и помочь в обороне Израиля, учитывая эскалацию и угрозы Ирана и поддерживаемых им группировок.

Об этом на брифинге в пятницу, 2 августа, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

По словам Сингх, министр обороны США Ллойд Остин планирует отдать распоряжение о передислокации сил на Ближнем Востоке.

Этот шаг призван "усилить защиту американских войск во всем регионе, оказать усиленную поддержку обороне Израиля и обеспечить готовность Соединенных Штатов к реагированию на этот развивающийся кризис", добавила она.

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Представительница Пентагона отказалась говорить, о каком конкретном усилении присутствия США идет речь. СМИ ранее сообщали, что оно может предусматривать отправку дополнительных боевых самолетов.

На этой неделе стало известно об убийстве в Тегеране Исмаила Гании – политического лидера палестинского исламистского движения ХАМАС. Иран и его ливанский союзник "Хезболла" обвинили в убийстве Израиль.

Это, а также израильский удар в пригороде Бейрута, в результате которого был убит военный лидер "Хезболлы" Фуад Чукр, возродили опасения, что война может распространиться на весь Ближний Восток между Израилем, с одной стороны, и Ираном и поддерживаемым им группами.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Гании.