Блинкен: Израиль одобрил план прекращения огня в Газе, следующий шаг за ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль принял предложение преодолеть разногласия, сдерживающие прекращение огня и освобождение заложников в Газе, и призвал ХАМАС сделать то же самое.

Заявление Блинкена приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь выступил после 2,5-часовой встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, после чего он отправится в Египет и Катар для дальнейших переговоров.

Посредники уже несколько месяцев пытаются положить конец войне в Газе, но переговоры неоднократно заходили в тупик.

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"Во время сегодняшней очень конструктивной встречи с премьер-министром Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль поддерживает предложение о промежуточном варианте", – сказал Блинкен журналистам, не уточнив, что именно предусматривает это предложение.

По его словам, следующим важным шагом должно быть то, что ХАМАС скажет "да".

Блинкен добавил, что даже если ХАМАС примет предложение, участники переговоров проведут ближайшие дни, работая над "четким пониманием относительно имплементации соглашения".

Он сказал, что все еще остаются "сложные вопросы", которые требуют "трудных решений лидеров".

В понедельник Блинкен заявлял, что нынешний дипломатический толчок Вашингтона для достижения соглашения о прекращении огня в Газе является "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью".

По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.