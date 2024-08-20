Берлин вызывает посла Ирана из-за закрытия языковых центров ФРГ в Тегеране

Министерство иностранных дел Германии выразило протест Ирану из-за решения закрыть два филиала Института немецкого языка (Deutsche Sprachinstitut) в Тегеране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении немецкого МИД.

Ведомство осудило действия иранских властей в отношении немецкого языкового центра в Тегеране, которым, как говорится в заявлении, "нет никакого оправдания".

"Языковой обмен является основой взаимопонимания. Институт является популярным и признанным местом встреч, где люди с большой личной преданностью работают в сложных условиях, чтобы способствовать изучению языков", – отметили там.

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В связи с этим МИД Германии вызвал посла Ирана и призвал иранские власти "позволить немедленно возобновить" работу центров.

Ранее во вторник стало известно, что суд Тегерана постановил закрыть два филиала Института немецкого языка, назвав их "незаконными центрами, связанными с немецким правительством", которые "нарушали иранское законодательство".

Институт немецкого языка основали в Тегеране в 1995 году, на его базе организовывают языковые курсы для детей и взрослых.

О закрытии Deutsche Sprachinstitut в Тегеране стало известно на следующей неделе после того, как в немецком Гамбурге закрыли Исламский центр, который спецслужбы Германии считают ячейкой исламистов, тесно связанных с властями Ирана.

Тогда в связи с этим Иран вызвал немецкого посла.