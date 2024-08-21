Блинкен обсудил с главой МИД Британии поддержку Украины и ситуацию в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, во время которого речь шла об Украине и секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении заместителя представителя Госдепа США Веданта Патела, которое приводит "Европейская правда".

Госсекретарь обсудил важность завершения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников в Газе, возвращение заложников домой и увеличение потока гуманитарной помощи.

Министры также обсудили необходимость деэскалации напряженности в регионе.

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"Они подтвердили неизменную поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, Блинкен сейчас находится в турне по странам Ближнего Востока. Во время визита в Израиль он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий между двумя сторонами после того, как переговоры на прошлой неделе приостановились без прорыва.

Во вторник Блинкен прилетел в Египет, чтобы добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.