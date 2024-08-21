Во Франции мужчина пришел с канистрой бензина в мэрию и хотел устроить пожар

Во французском городе Ангулем мужчина пришел в здание мэрии с канистрой бензина, разлил его и собирался поджечь; при задержании он получил ранения.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

21 августа в городе Ангулем, что на западе Франции, мужчина подъехал к зданию мэрии на авто и зашел внутрь с канистрой бензина. Там он двинулся к офису помощников депутатов, разлил бензин и попытался поджечь.

Сотрудники подняли тревогу, муниципальная полиция почти сразу нейтрализовала мужчину. Во время задержания применили огнестрельное оружие, мужчина получил ранения. Никто из других свидетелей происшествия не пострадал.

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О задержанном сообщают, что он француз и раньше не попадал в поле зрения правоохранителей. Его мотивы на данный момент неизвестны.

Здание мэрии остается оцепленным кордоном полиции, на месте продолжаются следственные действия. Среди прочего, вызвали взрывотехников для обследования автомобиля, на котором прибыл мужчина.

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