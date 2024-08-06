В Словакии возбудили дело против мужчины, который целился в министра из фальшивого пистолета

В Словакии возбудили дело против мужчины, который из фальшивого пистолета целился в главу МВД страны Матуша Шутая Эштока.

Об этом сообщил телеканал Markiza, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще на прошлой неделе. Мужчина направил муляж пистолета на зону, где присутствовал министр внутренних дел.

Как указано, его задержал охранник министра.

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Хотя молодого человека отпустили после задержания и допроса, полиция продолжает расследование, было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с опасными угрозами.

На данный момент правоохранители не комментируют текущие результаты.

"В настоящее время невозможно предоставить больше информации о деле в Стропкове из-за того, что расследование продолжается, также проводятся необходимые процессуальные действия", – заявила пресс-секретарь полиции Пряшевского края Яна Лигдайова.

Также стало известно, что задержанный уже отбывал наказание за убийство 54-летнего мужчины. Он провел два года в колонии для несовершеннолетних, а также по решению суда прошел амбулаторное психиатрическое лечение.

Напомним, 15 мая в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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