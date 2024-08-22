Одобрение России и Путина в Болгарии значительно снизилось

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарии значительно снизился уровень одобрения России и ее лидера Владимира Путина.

Таковы результаты общенационального опроса, проведенного Alpha Research Agency для Фонда гуманитарных и социальных исследований, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В то время как положительное отношение к России достигло пика в 2018 году (60,1%), в 2024 году Россия нравится лишь 31,8% болгар. Это все еще высокий уровень по сравнению с ЕС, но тенденция к снижению поддержки очевидна.

В 2024 году 33,7% болгар негативно относятся к России по сравнению с 8,2% в 2018 году.

Реклама:

Имидж Путина в Болгарии также значительно пострадал. Он упал с положительного уровня одобрения 45,2% в 2018 году до 22,1% в этом году. Сейчас 49,5% болгар негативно относятся к Путину.

Кроме того, поддержка членства в НАТО в Болгарии резко возросла с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. За последние семь лет – с 28% до 40%. По мнению 49% респондентов, Болгария больше выиграла от членства в НАТО, чем потеряла, в то время как 29% опрошенных считают наоборот.

Опрос также показывает, что в Болгарии есть устойчивое продемократическое большинство, приверженное членству в ЕС.

В целом две трети болгар хотят жить в стране с демократией западного образца, тогда как одна треть предпочитает жить в стране, где царит определенный вид диктатуры – авторитарный режим, коммунистическая страна или военное правительство, также показало исследование.

Напомним, в Болгарии с 2021 года продолжается политический кризис. С тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов.

Последние, в июне 2024 года, также не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.