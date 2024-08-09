В Болгарии формируется временное правительство с курсом на новые выборы в октябре

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу поручил заместителю председателя Счетной палаты Горице Гранчаровой-Кожаревой сформировать временное правительство страны, которое будет работать до очередных досрочных парламентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БГНЕС.

Радев сказал, что Гранчарова-Кожарева должна не позднее 19 августа представить проект состава и структуры кабинета.

"Я поручаю вам сформировать официальный кабинет. Конституция не определяет четкого срока, но, учитывая ситуацию и консультации с политическими партиями, я считаю, что наиболее приемлемой датой для новых досрочных парламентских выборов является 20 октября", – сообщил болгарский президент.

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"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли эту важную и ответственную задачу. В ее реализации вы будете полагаться только на себя", – добавил он.

Радев поблагодарил нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Димитара Главчева за его усилия и достигнутые результаты. Перед этим Главчев отказался сформировать очередной временный кабинет министров.

В начале этой недели стало известно, что популистской партии "Есть такой народ" не удалось договориться о формировании правительства. Это вылилось в необходимость провести в Болгарии новые парламентские выборы – седьмые более чем за три года.

Еще раньше основные политические силы – парламентские блоки ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – также потерпели неудачу в попытках сформировать правительство.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года.

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