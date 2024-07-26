В Польше перекрыли трассу и эвакуировали целое село из-за снаряда времен Второй мировой

На западе Польши под границей с Германией на несколько часов перекрыли трассу и эвакуировали все село из-за обнаруженного советского снаряда времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Снаряд от советской БМ-8, известной как "Катюша", нашли в поле возле трассы S3 в районе села Хлебув, что к юго-востоку от Щецина, где в марте 1945 года шли тяжелые бои.

Для нейтрализации снаряда дорогу в пятницу перекрыли с 8:30 утра до 12:00, а жителей села попросили покинуть дома.

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Из более сотни людей только тринадцать наотрез отказались эвакуироваться, им пришлось подписать заявление о том, что они берут на себя ответственность за возможные последствия такого решения.

"Это снаряд с очень большой площадью поражения. Саперы определили зону безопасности 1500 метров", – сообщил представитель местного отдела служб чрезвычайных ситуаций.

Этот периметр безопасности патрулирует полиция, волонтеры пожарно-спасательной службы и другие привлеченные службы.

В Германии на этой неделе обезвредили 250-килограммовую бомбу возле завода Tesla.

В прошлом месяце в Польше сообщали о случае, когда мужчина год хранил в сарае противотанковую мину времен Второй мировой, не догадавшись, чем является его находка.