В Румынии продолжат поиски обломков российских "Шахедов"

Министерство обороны Румынии заявило, что поиски обломков российских дронов "Шахед" продолжатся в четверг, 25 июля.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, информирует "Европейская правда".

В ведомстве подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

"Поиски продолжатся сегодня, чтобы охватить всю территорию. Подчеркиваем, что все места, определенные как возможные районы инцидентов, находятся за пределами населенных пунктов и не затрагивают элементы инфраструктуры", – отметили в Минобороны.

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В министерстве добавили, что информировали и продолжают информировать в режиме реального времени союзнические структуры о ситуации, сложившейся в результате обстрелов.

Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.