Комиссия по десоветизации Литвы постановила изменить памятники в четырех районах

Так называемая комиссия по десоветизации Литвы, которая проводит пересмотр публичных надписей и символов советских времен, рекомендовала властям четырех районов страны изменить памятники на местах захоронений советских солдат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью BNS в среду сказал председатель комиссии Витас Карчяускас.

Речь идет о Тауражском, Купишкиском, Ингалинском и Мажейкяйском районах.

Карчяускас отметил, что советская символика на этих местах должна быть удалена, а текст на мемориальных досках – изменен.

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"Комиссия решила, что памятники следует изменить, удалив некорректные надписи и заменив их надписями, которые отражают объективную правду, а также удалив запрещенную в Литве советскую символику... Следует просто указать, что там похоронены советские солдаты", – сказал Карчяускас.

Комиссия также рекомендовала властям Мажейкяйского района изменить названия четырех улиц.

Запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий действует в Литве с мая 2023 года.

Он предусматривает, что символы тоталитаризма и авторитаризма, такие как памятники, названия улиц, площадей и других общественных объектов, должны быть удалены из публичных пространств.

А после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Литве запретили символы поддержки захватнической войны РФ.