Племянник Кеннеди снялся с выборов в ключевых штатах и поддержал Трампа

Независимый кандидат в президенты США, антивакцинатор и племянник экс-президента Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил о снятии кандидатуры в ключевых штатах и выразил поддержку Трампу.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу вечером Роберт Кеннеди-младший объявил о снятии кандидатуры и, присоединившись к предвыборному мероприятию кампании Трампа в Аризоне, выразил ему поддержку.

Кеннеди сказал, что уберет свое имя из бюллетеней в 10 штатах, результаты в которых играют ключевую роль, однако останется кандидатом в других.

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Трамп со своей стороны заявил, что Кеннеди-младший "вдохновляет миллионы и миллионы американцев и поднимает критические проблемы, которые в этой стране слишком долго игнорировались".

Также Трамп пообещал в случае победы создать президентскую комиссию по попыткам покушений и обнародовать документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Ранее Кеннеди заявлял, что встречался с Трампом и его командой несколько раз и что они поняли, что разделяют взгляды по таким вопросам, как безопасность границы, свобода слова и "прекращение войн", хотя между ними и остаются разногласия во многих других вопросах.

Сестра кандидата Керри Кеннеди прокомментировала его решение словами, что это "печальное завершение печальной истории" и что Кеннеди-младший своей поддержкой Трампа "предал семейные ценности".

О запланированном решении Кеннеди-младшего заблаговременно стало известно СМИ. В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

В то же время поддержка кампании Трампа со стороны Кеннеди-младшего могла бы добавить республиканцу голоса и позволить ему сократить отставание от Камалы Харрис, чей рейтинг стабильно растет в последнее время (об этом "ЕвроПравда" писала в статье "Цена ошибок Трампа").

70-летний Роберт Кеннеди-младший не имеет опыта работы в правительстве или политике. В середине 2000-х Кеннеди-младший был антивакцинатором и продвигал теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Что касается взглядов об Украине, то Кеннеди-младший повторял тезисы трампистов и называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. Он также возлагал на США ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

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