Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пообещала и в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы приблизить победу.

Об этом она сказала в выступлении на Софийской площади в Киеве рядом с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда".

Свою речь премьер-министр Литвы полностью выразила на украинском языке.

"Для меня большая честь и большая радость в этот день быть здесь и отмечать независимость Украины вместе со свободным и несокрушимым народом Украины. Как и весь цивилизованный мир восхищаюсь вами и искренне вам благодарна, ведь защищая свою землю и государственность, вы защищаете и нас всех: мою родину Литву, Европу и весь демократический мир", – отметила Шимоните.

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Она заявила о вере в то, что день победы обязательно наступит, "что мы вместе будем праздновать его в украинском Крыму и свободном, гордом Мариуполе, что украинцы, которые получили приют в Литве, вернутся и отбудут города ЕС и НАТО Донецк и Луганск, что в дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине снова вернутся украинские дети, что обнимут своих близких украинские защитники и защитницы, которые вернутся с передовой и плена".

Также она выразила надежду, на то, что те, кто совершал военные преступления против украинского народа и государства, получат свои приговоры.

"Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к этой цели. Делаем и в дальнейшем будем делать все, чтобы приблизить победу, победу света над тьмой, победу добра над злом, победу свободных людей, которую будем праздновать вместе, со светом, с газом и без русни", – заявила Шимоните.

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