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Західні лідери і посли вітають Україну з Днем незалежності

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 11:21 — Марія Ємець

Лідери держав Заходу, члени урядів та посли продовжують публікувати вітання Україні з нагоди 33-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Від Нідерландів вітання записали прем’єр-міністр Дік Шуф, міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та міністр оборони Рубен Брекельманс

"Ваша боротьба демонструє, що незалежність не можна сприймати як щось, що є за замовчуванням. Це те, за що варто боротися. Але ніхто не може робити це наодинці. І вам не доводиться робити це наодинці. 

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Україна може розраховувати на Нідерланди. Не лише сьогодні, а кожного дня",  – заявив Дік Шуф. 

Відеопривітання записала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні будівлю Єврокомісії підсвічували кольорами українського прапора. 

"Європа завжди буде на боці України, тому що Україна – це Європа. Ваша свобода – це наша свобода. Наша безпека – це наша безпека", – заявила вона. 

"Українці як ніхто знають, що за свої цінності потрібно боротися. Українці вже 10 років протистоять російській агресії, захищаючи не лише суверенітет і територіальну цілісність України, а й наші спільні європейські цінності. Від початку повномасштабної війни Україна та українці захищають свободу нас усіх. Свободу країни самостійно вирішувати за себе, свободу людей жити і вирішувати, ким вони є", – зазначила у своєму привітанні посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"33 роки тому український народ обрав незалежність від СРСР. Зараз Україна – суверенна держава, що бореться зі спробами Росії знищити її національну і культурну ідентичність. Британія буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - заявили у Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства. 

Тим часом Міноборони Британії закликало громадян публічно писати привітання і слова підтримки для українців, а міністр оборони Джон Гілі опублікував колонку про те, що Курська операція довела реалістичність перемоги України у війні. 

"Ваша боротьба за свободу – це надія і дороговказ для усіх, хто цінує демократію. Молдова – на вашому боці, сьогодні і надалі", – заявила президентка Молдови Мая Санду. 

Посол Австрії Арад Бенкьо записав своє відеопривітання українською мовою та процитував слова В’ячеслава Чорновола про те, що "незалежність – це не лише прапор і герб, а насамперед віра в себе". Він побажав Україні майбутнього у мирі та добробуті.

"Я переконана, що попри теперішні виклики Україна зараз є сильнішою, згуртованішою і більш впевненою у своєму курсі, ніж будь коли раніше. Мої вітання українцям та Україні… Ірландія і надалі буде з вами у партнерстві й дружбі. І ми чекаємо дня, коли Україна переможе у цій війні, відбудується і стане членом ЄС", – заявила посол Ірландії Тереза Гілі.

Нагадаємо, серед перших з’явилися привітання від президентів Латвії, Литви та Естонії, а також латвійського міністра оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для участі у святкуваннях, про його приїзд – всупереч стандартним правилам безпеки під час повномасштабної війни – повідомили майже одразу. 

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