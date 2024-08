Західні лідери і посли вітають Україну з Днем незалежності

Лідери держав Заходу, члени урядів та посли продовжують публікувати вітання Україні з нагоди 33-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Від Нідерландів вітання записали прем’єр-міністр Дік Шуф, міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Ваша боротьба демонструє, що незалежність не можна сприймати як щось, що є за замовчуванням. Це те, за що варто боротися. Але ніхто не може робити це наодинці. І вам не доводиться робити це наодинці.

Україна може розраховувати на Нідерланди. Не лише сьогодні, а кожного дня", – заявив Дік Шуф.

