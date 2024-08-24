Західні лідери і посли вітають Україну з Днем незалежності

Лідери держав Заходу, члени урядів та посли продовжують публікувати вітання Україні з нагоди 33-ї річниці незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Від Нідерландів вітання записали прем’єр-міністр Дік Шуф, міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп та міністр оборони Рубен Брекельманс.

"Ваша боротьба демонструє, що незалежність не можна сприймати як щось, що є за замовчуванням. Це те, за що варто боротися. Але ніхто не може робити це наодинці. І вам не доводиться робити це наодинці.

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Україна може розраховувати на Нідерланди. Не лише сьогодні, а кожного дня", – заявив Дік Шуф.

We stand with Ukraine. 🇳🇱🤝🇺🇦



Your struggle shows that independence can never be taken for granted. It is something worth fighting for. But no one can do that alone. And you don’t need to.



Ukraine can continue to count on the Netherlands. Not only today, on Independence Day,… – Dick Schoof (@MinPres) August 24, 2024

Відеопривітання записала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні будівлю Єврокомісії підсвічували кольорами українського прапора.

"Європа завжди буде на боці України, тому що Україна – це Європа. Ваша свобода – це наша свобода. Наша безпека – це наша безпека", – заявила вона.

"Українці як ніхто знають, що за свої цінності потрібно боротися. Українці вже 10 років протистоять російській агресії, захищаючи не лише суверенітет і територіальну цілісність України, а й наші спільні європейські цінності. Від початку повномасштабної війни Україна та українці захищають свободу нас усіх. Свободу країни самостійно вирішувати за себе, свободу людей жити і вирішувати, ким вони є", – зазначила у своєму привітанні посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"33 роки тому український народ обрав незалежність від СРСР. Зараз Україна – суверенна держава, що бореться зі спробами Росії знищити її національну і культурну ідентичність. Британія буде допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - заявили у Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства.

Тим часом Міноборони Британії закликало громадян публічно писати привітання і слова підтримки для українців, а міністр оборони Джон Гілі опублікував колонку про те, що Курська операція довела реалістичність перемоги України у війні.

#MakeNoiseForUkraine



Don't let your support for Ukraine fall silent. Post your message of support on Ukrainian Independence Day.



The louder the better! Join in: https://t.co/IZdYbYcebd#SlavaUkraini pic.twitter.com/gRXxp06ySe – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2024

"Ваша боротьба за свободу – це надія і дороговказ для усіх, хто цінує демократію. Молдова – на вашому боці, сьогодні і надалі", – заявила президентка Молдови Мая Санду.

On Ukraine’s Independence Day, we celebrate the courage and resilience of the Ukrainian people. Your fight for freedom is a beacon of hope for all who cherish democracy. Moldova stands with you, today and always.



З Днем Незалежності, Україно! pic.twitter.com/uhgrpciMAP – Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2024

Посол Австрії Арад Бенкьо записав своє відеопривітання українською мовою та процитував слова В’ячеслава Чорновола про те, що "незалежність – це не лише прапор і герб, а насамперед віра в себе". Він побажав Україні майбутнього у мирі та добробуті.

"Я переконана, що попри теперішні виклики Україна зараз є сильнішою, згуртованішою і більш впевненою у своєму курсі, ніж будь коли раніше. Мої вітання українцям та Україні… Ірландія і надалі буде з вами у партнерстві й дружбі. І ми чекаємо дня, коли Україна переможе у цій війні, відбудується і стане членом ЄС", – заявила посол Ірландії Тереза Гілі.

Нагадаємо, серед перших з’явилися привітання від президентів Латвії, Литви та Естонії, а також латвійського міністра оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва для участі у святкуваннях, про його приїзд – всупереч стандартним правилам безпеки під час повномасштабної війни – повідомили майже одразу.