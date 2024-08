Лідери держав Балтії привітали Україну з 33-ю річницею незалежності

Президенти держав Балтії вранці 24 серпня опублікували привітання для українців до 33-ї річниці проголошення незалежності.

Президент Литви Гітанас Науседа записав коротке відеозверення з привітанням, адресоване українському народу і президенту Володимиру Зеленському.

Happy Independence Day, dear friend @ZelenskyyUa& brave people of #Ukraine!



In #Lithuania we have no doubt that 🇺🇦will win, become a member of 🇪🇺& NATO, grow stronger& prosper.



🇱🇹 will continue being your strongest supporter. You can always count on us! pic.twitter.com/1W27TgM89G
August 24, 2024

"Українці як ніхто знають ціну свободи і незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. Тут, у Литві, ми не маємо сумнівів, що Україна переможе, що Україна стане членом ЄС і НАТО, що Україна буде розвиватися і процвітати", – заявив він.

Науседа запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку литовців, та завершив звернення гаслом "Слава Україні".

Президент Естонії почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме".

#Ukraine has shown immense bravery in their fight against evil. The civilized world stands with 🇺🇦 – on the right side. We have no doubt 🇺🇦 will force the aggressor to make peace. Warmest wishes to President @ZelenskyyUa & 🇺🇦 on Independence Day! Україно, ми з тобою #СлаваУкраїні pic.twitter.com/O5RTOa6UIE – Alar Karis (@AlarKaris) August 24, 2024

"Ви продемонстрували величезну хоробрість у боротьбі проти зла. Цивілізований світ – на боці України, що означає – на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир", – заявив президент Естонії Алар Каріс.

Звернення він також завершив словами українською "Україно, ми з тобою – назавжди. Слава Україні".

Відеозвернення записав і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ви – нація мужності, сили і рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", – заявив він.

Valsts prezidenta @edgarsrinkevics apsveikums Ukrainas Neatkarības dienā // Greetings from the President of Latvia @edgarsrinkevics on Ukraine's Independence Day 🇺🇦🇱🇻



"Jūs esat varonības, spēka un apņēmības pilna tauta, un jūs to nemitīgi apliecināt visai pasaulei." pic.twitter.com/QVGXF9oplR – Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) August 24, 2024

Вітання підготував також міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс, відео записали ймовірно увечері 23 серпня на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, наступного тижня балтійських лідерів чекають з візитом у Молдові.