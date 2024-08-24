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Лідери держав Балтії привітали Україну з 33-ю річницею незалежності

Новини — Субота, 24 серпня 2024, 09:59

Президенти держав Балтії вранці 24 серпня опублікували привітання для українців до 33-ї річниці проголошення незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент Литви Гітанас Науседа записав коротке відеозверення з привітанням, адресоване українському народу і президенту Володимиру Зеленському. 

"Українці як ніхто знають ціну свободи і незалежності. Хоробрість українців, які боронять свою країну, викликає захват всього світу. Зараз Україна є бастіоном вільної демократичної Європи. Тут, у Литві, ми не маємо сумнівів, що Україна переможе, що Україна стане членом ЄС і НАТО, що Україна буде розвиватися і процвітати", – заявив він. 

Науседа запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку литовців, та завершив звернення гаслом "Слава Україні". 

Президент Естонії почав своє відеозвернення українською мовою та процитував рядки з твору Лесі Українки, вже у перекладі, що "хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого – в неволю візьме". 

"Ви продемонстрували величезну хоробрість у боротьбі проти зла. Цивілізований світ – на боці України, що означає – на правильному боці. Ми не сумніваємося, що Україна змусить агресора домовлятись про мир", – заявив президент Естонії Алар Каріс. 

Звернення він також завершив словами українською "Україно, ми з тобою – назавжди. Слава Україні".

Відеозвернення записав і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ви – нація мужності, сили і рішучості. Українці знову і знову доводять це світу. Україна переможе агресора, а Латвія буде поруч з вами. Слава Україні!", – заявив він.

Вітання підготував також міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс, відео записали ймовірно увечері 23 серпня на Майдані Незалежності. 

Нагадаємо, наступного тижня балтійських лідерів чекають з візитом у Молдові.

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Латвія Литва Естонія
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