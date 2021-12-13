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Глава МВД Германии хочет более жестких шагов для борьбы с нелегальным контентом в Telegram

Понедельник, 13 декабря 2021, 11:05

Министерство внутренних дел в новом немецком правительстве Нэнси Фезер высказалась за усиление борьбы с нелегальным контентом, распространяемое в Telegram-каналах с сотнями подписчиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

"Мы должны более решительно действовать против подстрекательства к насилию и ненависти в сети", - заявила она.

Еще весной Федеральный офис юстиции открыл два производства против Telegram за нарушение немецкого законодательства о функционировании сети.

Фезер сказала, что компания так и не ответила на письма от федерального правительства, и такое отношение неприемлемо.

Она отметила, что частная переписка в мессенджере не подпадает под немецкий закон о правилах в сети, однако, если речь идет о каналах, которые могут иметь сотни тысяч подписчиков, на них должны распространяться такие же правила, как на Facebook или Twitter.

"Это значит, что явно криминальный контент должен удаляться в течение 24 часов, нелегальный контент – в течение недели", - сказала Фезер.

В добавок. по её словам, на публичные каналы должно распространяться обязательство отчитываться в Федеральный офис криминальной полиции.

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Германия
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