Литва закупает дроны на 8 млн евро у местных производителей для себя и Украины

Литовское Агентство оборонных ресурсов закупает дроны у пяти местных производителей на сумму 8 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует Delfi.

Как указано, закупленные дроны передадут литовской армии и Вооруженным силам Украины.

Агентство оборонных ресурсов подписало контракты с пятью литовскими компаниями: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy и Unmanned Defense Systems.

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Литовской армии будет поставлено более 2,3 тысячи FPV-дронов за 3 млн евро, а Вооруженным силам Украины – почти 5 тысяч дронов того же типа за 5 млн евро.

Дроны как для Украины, так и для литовской армии закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением, необходимым для запуска и управления.

"Мы стремимся поощрять производство дронов и антидронов в Литве... Испытания, которые состоялись в Украине, и подписание договоров – это огромный импульс и значимый шаг для наших производителей дронов. Эта закупка, несомненно, связана с основополагающими интересами национальной безопасности", – сказал Кащюнас.

Планируется, что первые дроны будут доставлены в Украину в конце сентября этого года. Все дроны будут доставлены как Вооруженным силам Украины, так и литовской армии до конца этого года.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала новый пакет военной помощи с комплексами ПВО и другим оборудованием, который должен поступить в Украину до начала сентября.

Кроме того, в августе под Киевом состоялись повторные испытания боевых беспилотников литовского производства в прифронтовых условиях.

Эти испытания были организованы для того, чтобы Украина могла выбрать продукцию, которая лучше всего соответствует потребностям украинских военных.