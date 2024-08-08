Горсовет Лиссабона оштрафовали за передачу данных антипутинских протестующих Москве

Административный суд Лиссабона постановил в среду, что мэрия Лиссабона должна будет выплатить один миллион евро за разглашение данных об антипутинских демонстрантах по делу от 2021 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В июне 2021 года португальская столица признала, что передала посольству России в Лиссабоне персональные данные трех организаторов антикремлевской демонстрации – дело, которое впоследствии в Португалии назовут Russiagate.

Активисты, о которых идет речь, организовывали демонстрацию у посольства России в Лиссабоне в поддержку покойного политического диссидента Алексея Навального, арестованного в январе 2021 года после возвращения в Россию.

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Активистами были трое граждан Португалии, двое из которых имели двойное российское гражданство и были диссидентами путинского режима. Они утверждали, что городской совет Лиссабона поставил под угрозу их безопасность и безопасность членов их семей в России, обнародовав их данные.

Согласно португальскому законодательству, организаторы таких протестов должны отправлять свои личные данные, включая имя, идентификационный номер, адрес и номер телефона, в городской совет, который затем направляет эти данные в полицию и "компетентные органы".

Городской совет, очевидно, истолковал правила таким образом, что он должен был отправить данные не только португальской полиции, но и российскому посольству в Лиссабоне, где проходил протест.

Теперь, спустя три года, Административный суд Лиссабона обязал муниципалитет выплатить штраф в размере 1 027 500 евро.

"Городской совет Лиссабона подтверждает, что ему известно о решении Административного суда Лиссабона, согласно которому он обязан выплатить 1 027 500 евро", – заявил мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш.

"Городской совет еще раз выражает сожаление по поводу этого тяжелого наследия, оставленного предыдущей социалистической исполнительной властью, и его очень значительных последствий", – добавил он.

Решение было вынесено после апелляции Лиссабонского городского совета, который обжаловал первоначальный штраф в размере 1 250 000 евро, наложенный на него Португальской национальной комиссией по защите данных (CNPD).

Административный суд Лиссабона постановил, что некоторые из правонарушений, за которые CNPD оштрафовала городской совет Лиссабона, являются такими, по которым истек срок давности, и уменьшил сумму штрафа на 222 500 евро.