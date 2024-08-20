Немецкая бригада перебросит в Литву более 650 единиц военной техники

Немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили в Вооруженных силах Литвы, до 22 августа военная техника 21-й бригады немецкой бригады повышенной бдительности будет двигаться по дорогам Литвы от польской границы до полигона генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде.

Передислоцированные подразделения военной техники до 8 сентября примут участие в учениях Grand Eagle-2/24.

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Цель учений – передислокация в Литве как можно более быстрым способом подразделений 21-й бригады немецкой армии с целью обеспечения защиты восточного фланга НАТО.

Эти учения позволяют определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и присоединиться к литовской армии для защиты территориальной целостности Литвы, а также помогают поддерживать высокий уровень боеготовности в подразделениях.

Прикомандированная в Литву немецкая бригада повышенной бдительности несет дежурство с 2022 года, а с декабря прошлого года командование бригадой повышенной бдительности перешло к 21-й бригаде немецкой армии.

Также на этой неделе в рамках учений "Лютый волк 24-2" авианаводчики стран НАТО будут упражняться в Эстонии в поддержке связи с пилотами истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Италии.

В минувшие выходные в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.