В Словакии фиксируют рост магазинных краж после реформы от правительства Фицо

В Словакии все больше владельцев магазинов сообщают об увеличении количества мелких краж после реформы Уголовного кодекса, введенной правительством во главе с Робертом Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно изменениям Уголовного кодекса Словакии, кража на сумму до 700 евро переквалифицируется в административное правонарушение, которое наказывается максимальным штрафом в размере 331 евро, даже в случае повторного совершения.

Новое законодательство вступило в силу в начале августа после того, как Конституционный суд Словакии одобрил несколько противоречивых элементов пакета реформ, объявив их конституционными и разрешив их реализацию.

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Одной из первых об увеличении количества краж сообщила крупнейшая в Словакии сеть спортивных магазинов EXSport.

"Учителя воруют, люди в костюмах воруют – чего мы никогда раньше не видели. Когда их ловят с поличным, они просто говорят, что сделали это, потому что могли", – сказал генеральный директор EXSport Петер Вало.

Известные супермаркеты, такие как Billa и Tesco, сообщили о подобном.

"С момента принятия нового Уголовного кодекса Billa в Словакии наблюдала значительный рост количества краж. Рост в первую очередь касается более ценных и дорогих товаров", – заявил представитель Billa Slovakia.

Оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия" и "Свобода и солидарность" поделились свидетельствами, которые, как они утверждают, были присланы им гражданами, которые недавно стали жертвами безнаказанных краж.

Они утверждают, что до реформы Уголовного кодекса наказания были более строгими и действовали как сдерживающий фактор для потенциальных воров, которого сейчас нет.

Оппозиция намерена в начале сентября внести в парламент поправки, которые увеличат штрафы за мелкие кражи.

Ранее сообщалось, что после консультаций с Европейской комиссией словацкое правительство Роберта Фицо решило пересмотреть противоречивую реформу Уголовного кодекса, учитывая беспокойство ЕС.

Предложенные изменения сосредоточены на положениях, защищающих финансовые интересы ЕС: правительство планирует несколько ужесточить наказание за нецелевое использование средств ЕС. Кроме того, будет продлен срок давности для правонарушений, связанных с нанесением ущерба финансовым интересам ЕС.

После решения правительства парламент Словакии пересмотрел противоречивую реформу Уголовного кодекса, чтобы не потерять доступ к фондам ЕС, который выражал обеспокоенность этими изменениями.

Правительственная коалиция одобрила поправку к измененному Уголовному кодексу, которая учитывает возражения со стороны Еврокомиссии.